Per Calenda si tratta di una doppia tappa emiliana: giovedì 11 novembre, sarà a Modena, alle 19:00 incontrerà i giornalisti presso il ristorante ‘Vinicio’ (Via Emilia Est,1526) mentre alle 21:00, sempre nella stessa sede, è previsto l'incontro pubblico.

Venerdì, 12 novembre, il leader di "Azione", Carlo Calenda sarà a Bologna . Accompagnato dal senatore, ed ex presidente dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, sotto la presidenza di Vasco Errani, Matteo Richetti, terrà un punto stampa alle 18:00. Calenda e Richetti alle 18.30 terrano un comicio presso ‘Teatri di Vita’ (Via Emilia Ponente, 485).

Carlo Calenda in città: comizio in teatro per il leader di Azione