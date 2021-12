Città metropolitana: ecco le deleghe alle consigliere e ai consiglieri

Il Sindaco Lepore ha assegnato oggi le deleghe a consigliere e consiglieri metropolitani.

“Oggi si apre una nuova fase di lavoro per tutti noi, con la squadra finalmente al completo. Ai nuovi consiglieri delegati rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro, certo che sapranno mettere a disposizione dell’intera area metropolitana impegno e competenze – ha commentato il Sindaco -. Il nuovo peso che acquisisce la Città metropolitana ci consentirà di affrontare, guardando a tutto il territorio, la sfida degli investimenti, così come quella di estendere ed elevare la qualità dei servizi, dall’Appennino alla pianura imolese”.

Il sindaco Matteo Lepore riserva a sé le seguenti specifiche funzioni amministrative: Piano strategico metropolitano (PSM); Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile; Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile; Fondo Perequativo Metropolitano; Coordinamento Fondi Strutturali Europei e PNRR; Promozione economica e attrattività internazionale; Università e ricerca; Politiche del lavoro; Tavolo di salvaguardia del patrimonio produttivo; Progetto Insieme per il Lavoro; Coordinamento e integrazione fra servizi sociali e sanitari; Piano per l’uguaglianza: pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, Progetto Stanza Rosa; Distretti Culturali Metropolitani; Territorio Turistico BO-MO; Comunicazione.

Le deleghe

Marco Panieri: vicesindaco con deleghe allo Sviluppo economico; Commercio e Attività produttive; Società partecipate.

Sara Accorsi: Welfare metropolitano e lotta alla povertà; Politiche per la casa.

Franco Cima: Agenda digitale metropolitana; Affari istituzionali e innovazione, normativa, istituzionale e amministrativa. Delegato permanente al lavori del CAL - Consiglio Autonomie Locali ER.

Paolo Crescimbeni: Piano mobilità sostenibile e infrastrutture viarie; Manutenzione delle strade; Coordinamento metropolitano politiche per la sicurezza; Polizia locale della Città metropolitana; Sport.

Maurizio Fabbri: Pianificazione territoriale; Politiche per l'Appennino bolognese; Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche; Rapporti con il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana. Delegato permanente ai lavori del Comitato esecutivo dell’Ente Parchi.

Simona Larghetti: Mobilità ciclistica e Progetto bicipolitana; Sicurezza stradale; Progetto Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM).

Barbara Panzacchi: Turismo; Componente del Tavolo di concertazione e della Cabina di regia del Territorio Turistico BO-MO.

Daniele Ruscigno: Scuola e Istruzione; Edilizia scolastica; Formazione.

Giampiero Veronesi: Bilancio e Finanza; Patrimonio; Personale.