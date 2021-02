Comunali 2021, la Lega raccoglie proposte in vista delle amministrative

Domani, sabato 6 febbraio, dal cortile interno di Palazzo d'Accursio (appuntamento alle 12.30), la Lega inizia la sua campagna elettorale: parlamentari, consiglieri regionali e comunali faranno partire l'iniziativa "Partecipa al Programma".

E' il tentativo di coinvolgere, con ben "100.000 questionari", i cittadini per individuare i "principali punti di interesse per la redazione del programma elettorale". Spiega il referente della Lega per Bologna e consigliere regionale Michele Facci: "Inviteremo i bolognesi a segnalarci, attraverso un questionario che verrà distribuito massivamente in centro storico da sabato e nei giorni successivi nelle altre aree della città, a giudicare l'operato dell'amministrazione Merola, e a indicare i principali argomenti da portare all'attenzione del prossimo governo di Bologna".

La Lega cerca 'risposte' e indicazioni su sicurezza, trasporti, piano parcheggi, case popolari, gestione dei rifiuti fino alle politiche per gli animali: "I suggerimenti e i giudizi dei cittadini, troppo spesso ignorati dal governo cittadino, saranno determinanti per orientare la stesura del programma della Lega", promette Facci. "Mentre Merola, violando di fatto la libera ed aperta manifestazione del pensiero politico dell'opposizione, continua a impedire con la sua ordinanza lo svolgimento di iniziative nel centro storico, la Lega si confronterà comunque con i bolognesi. E lo farà con un volantinaggio itinerante e continuo nelle vie e piazze di Bologna per parlare di idee e raccogliere proposte", conclude.