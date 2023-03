Amministrative 2023, due i Comuni al voto in Appennino

Sono 21 (su 330) i Comuni che in Emilia-Romagna andranno al voto il 14 e 15 maggio. Solo due sono sopra i 15 mila abitanti (Salsomaggiore Terme in provincia di Parma, e Correggio in provincia di Reggio Emilia), per i quali è previsto l’eventuale ballottaggio.

All’interno della Città metropolitana di Bologna i cittadini saranno chiamati a scegliere i sindaci di Castel d’Aiano (1.886 abitanti) e Camugnano (1.804). Ad oggi in questi due paesini dell’Appennino non ci sono ancora candidature ufficiali.

Il sindaco Masinara tentato dal bis

A Camugnano è probabile la ricandidatura dell’attuale sindaco Marco Masinara della lista civica “Dialogo e Futuro per Camugnano” vicina al centrosinistra, ma la scelta verrà formalizzata soltanto nei prossimi giorni. “Il nostro è uno dei Comuni con più bandi regionali e bandi legati al PNRR. Abbiamo un programma che vale circa 11 milioni di euro, in parte realizzato e in parte da realizzare. Sarebbe bello portarlo a compimento nei prossimi cinque anni”, spiega Masinara. Nel 2018 il sindaco uscente ottenne il 51,5% dei voti, superando seppur di poco l’ex primo cittadino Alfredo Del Moro, che si fermò al 48,84%.

Elezioni anticipate a Castel d'Aiano

A Castel d’Aiano le elezioni non avvengono alla scadenza naturale del mandato amministrativo, ma in anticipo di un anno, nella prima finestra utile dopo la scomparsa nel gennaio scorso del sindaco Alberto Nasci. L’ultima tornata elettorale si tenne infatti nel 2019 quando si presentò solo la lista civica “Progetto Comune”. Ad oggi alla guida dell’amministrazione comunale c’è il vice sindaco Franco Rocchetti che, per ragioni di età, ha deciso di non candidarsi. Anche in questo caso le prossime settimane saranno decisive per decidere quali saranno i nomi in campo.