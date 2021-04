Primarie centrosinistra, Letta incorona Lepore: "Protagonista nello sviluppo del turismo"

Enrico Letta loda Matteo Lepore e gli augura l'in bocca al lupo in vista delle primarie di centrosinistra a Bologna. Il segretario nazionale Pd cita in particolare il boom turistico pre-pandemia di Bologna.

L'assessore alla Cultura e Turismo, ora candidato alle primarie di centrosinistra insieme al compagno di partito e di giunta Alberto Aitini e alla sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, "è stato protagonista in questi anni della vita bolognese, ho visto Bologna trasformarsi in centro di attrazione turistica come mai mi era capitato di vedere nella mia vita", dice Letta.

"Quanti amici in giro per l'Europa mi son trovato in questi sette anni vissuti fuori dall'Italia che mi chiedevano, e vi confesso che ero un attimo stupito" di Bologna come meta turistica. "La quantità di attrattività che è stata creata non era tipica di Bologna, oggi lo è diventata con tanti aspetti positivi", dice ancora il segretario, che però avverte: "tante delle cose che avete fatto in questi anni dovete rivederle completamente alla luce di quello che è successo", cioè la pandemia.

Letta è intervenuto questa mattina accanto a Lepore alla presentazione del "Piano per l'uguaglianza di genere" elaborato dall'associazione Una città con te. Il segretario ha anche approvato gli impegni che Lepore si è preso sulla futura applicazione del piano: "Se le amministrazioni sono neutre le diseguaglianze rimangono, devono recuperare queste diseguaglianze con atti di discontinuita'".

L'idea del piano anti-discriminazione, di cui Letta era stato messo a conoscenza prima di diventare segretario nazionale, "mi era piaciuta fin dall'inizio, per me Bologna rimane la fucina di mille idee e tanta creatività". E qui Letta cita, con "tanto affetto" Romano Prodi.

"In fondo l'Ulivo è nato qui, io appartengo a quella generazione che si è lanciata in politica anche grazie a quell'attività creativa nuova". Il piano sarà, prevede ancora Letta, "sicuramente un patrimonio per la città, per l'intero centrosinistra e per il Pd, sono sicuro giocherà un ruolo fondamentale per il futuro della città". (Bil/ Dire)ù