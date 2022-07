Cambio nella Lega, Matteo Rancan commissario Emilia-Romagna

Il passaggio sarà formalizzato giovedì 28 luglio, ma già oggi Matteo Salvini ha voluto comunicare, durante una riunione con i dirigenti della Lega, che Andrea Ostellari, senatore e presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama, è stato chiamato a coadiuvare il responsabile organizzativo federale, Roberto Calderoli, in vista della imminente campagna elettorale.



"Ringrazio Matteo Salvini e tutta la Lega per l’opportunità e per la fiducia che ancora una volta mi hanno dimostrato - ha dichiarato Ostellari - Il lavoro non mancherà e sarà per me un vero onore essere a servizio della segreteria federale e di Roberto Calderoli, di cui conosco le grandi qualità politiche e umane. Il nuovo incarico mi impedisce di continuare a svolgere il ruolo di Commissario regionale in Emilia, visto che dovrò fare la mia parte anche in Veneto. Lascio tuttavia, in questa terra meravigliosa, un partito strutturato, oggi con più di 800 militanti, e in buone mani. D’accordo con il nostro segretario Salvini, ho indicato Matteo Rancan quale mio successore per questi primi mesi di impegno straordinario. Nei prossimi giorni valuteremo insieme tutte le scelte più opportune in merito alla campagna elettorale. Giovedì sera nel modenese ringrazierò di persona i tanti militanti emiliani, gli amministratori, i consiglieri regionali e parlamentari con cui in questi due anni e mezzo abbiamo condiviso tante battaglie".