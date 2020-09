Migranti da Lampedusa a Bologna, Bosco (Lega): "Cacciatori di servizi"

Non va giù a Umberto Bosco, consigliere comunale della Lega, la richiesta di aiuto ai Carabinieri della caserma navile di una famiglia di migranti tunisini.

"A Bologna l'emblema dell'accoglienza a tutti i costi scaricata sugli enti locali", scrive in una nota "la storia della famiglia di tunisini arrivati sui barconi a Lampedusa che poi hanno lasciato la struttura siciliana che li accoglieva per giungere a Bologna ed essere assistiti dai servizi comunali è l'emblema di un'immigrazione selvaggia e buonista che illude ogni anno migliaia di persone di poter emigrare e spostarsi liberamente in Europa anche se, oggi più mai, di opportunità di integrazione e lavoro non ce ne sono".

Per il consigliere si tratta dell'ennesima famiglia "che probabilmente ha speso tutti i suoi averi per pagare la traversata salvo poi finire sul groppone dei servizi sociali di una città già seriamente provata dalla crisi correlata al covid19. Così si coltiva, a spese dei contribuenti - continua - l'utopia di un mondo senza confini e ricco di opportunità ma in molti casi gli unici a guadagnarci sono i trafficanti di esseri umani. Non posso, tuttavia, biasimare la famiglia di tunisini. Il comportamento di questo Governo è un chiaro invito a partire. Mi auguro, per tutti, che la famiglia in questione venga presto e in sicurezza rimpatriata. Si tratta, senza dubbio, di migranti economici ma sarebbe più corretto chiamarli cacciatori di servizi".

