Migranti, Lollobrigida risponde a Bonaccini: “Spieghi lui perché i problemi sono irrisolti”

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida risponde a tono al presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che lo aveva accusato di “improvvisare” sul tema migranti: “Se lo dice lui... Noi sappiamo che abbiamo da tempo problemi molto importanti e chi ha governato per lungo tempo, il suo partito, dovrebbe spiegare perché questi problemi si sono aggravati nel tempo e non sono stati affrontati né risolti".

Lollobrigida ha presenziato, a Bologna, all’inaugurazione del 216° anno accademico dell’Accademia nazionale di Agricoltura che si è tenuta all’Archiginnasio. “Il nostro Governo non si gira dall'altra parte e cerca soluzioni auspicando che, intanto per educazione – insiste Lollobrigida – chi non ha risolto e affrontato i problemi nel tempo spiegasse le ragioni per cui non l'ha fatto e poi contribuisca, insieme a noi e all'Europa, ad affrontare e risolvere i problemi che gravano sulla nostra collettività e, soprattutto, sui tanti che vengono illusi di poter trovare una vita migliore ma spesso non la trovano e spesso la perdono purtroppo in mare". Il ministro ha poi parlato del tema protezione speciale, uno dei modi attualmente in vigore per rendere legale la presenza di un migrante su territorio italiano: “Non sembra che questi siano stati gli effetti, quindi se i problemi sono rimasti irrisolti e inevasi, noi crediamo invece che la soluzione sia quella di organizzare l'immigrazione legale, fermare quella clandestina e illegale e riuscire ad avere un'integrazione possibile e fatta di rispetto dei diritti delle persone immigrate e dei cittadini italiani”.

Migranti e agricoltura

L’appello ad una maggiore presenza di migranti è venuto proprio dal mondo dell’imprenditoria agricola: “Se dal mondo dell'agricoltura arriva la richiesta di aumentare gli ingressi di migranti in Italia, il punto è "aumentare i flussi di immigrazione legale. Il primo nemico dell'immigrazione legale è l'immigrazione illegale. I nostri imprenditori vogliono flussi che siano garantiti, magari anche con accordi bilaterali o multilaterali che permettano di formare i lavoratori”. L’obiettivo, per Lollobrigida, è che i lavoratori siano “dotati di una maggiore competenza e di una formazione linguistica e civica che permetta loro di integrarsi nel più breve tempo possibile. Perché chi conosce la nostra storia sa che siamo una nazione che ha avuto tanti emigranti che sono andati a far crescere altre nazioni e si sono integrati: credo che questo diritto sia sacrosanto, secondo leggi e regole però che devono essere stabilite”.