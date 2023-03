Pd, Schlein e Bonaccini al lavoro per l'unità del partito democratico

Un'ora e mezzo di faccia a faccia nella sede provinciale del partito a Bologna, un impegno (ribadito) a cementare l'unità del Pd ma per ora anche un grande interrogativo sulle "forme e o modi" della futura collaborazione.

La nuova segretaria del Pd nazionale, Elly Schlein, e lo sconfitto delle primarie Stefano Bonaccini si vedono sotto le Due Torri per provare a costruire il nuovo corso del Pd.

Dal vertice però non escono novità di rilievo, almeno a quanto dichiarano i due protagonisti. Rimane un rebus in particolare il futuro del governatore dell'Emilia-Romagna, per il quale si è parlato fin qui a livello di rumors, della possibile presidenza del partito.

"Ci siamo trovati- dice Schlein- nella necessità di assicurare la massima unitarietà all'avvio di questa fase nuova per il Pd. Abbiamo avviato un confronto che proseguirà in questi giorni, perché l'interesse comune che abbiamo è proprio quello di lavorare insieme sul rilancio di questo partito e sulle prossime sfide che ci aspettano".

Sulla eventuale presidenza a Bonaccini la segretaria è netta: "Forme e modi li vedremo, ci ragioneremo insieme. Intanto per noi era importante ritrovarci su questo spirito unitario per avviare questa nuova fase del Pd".

Bonaccini, sempre al termine dell'incontro, spiega di aver voluto ribadire a Schlein "quello che ho sempre detto durante il congresso, che se fosse toccato a lei avrei fatto in modo di dare una mano. Le forme e i modi le vedremo, nei prossimi giorni valuteremo insieme cosa è più utile disporre dal punto di vista operativo e dei ruoli. A me quello che interessava oggi, e sono molto soddisfatto, è provare a dare davvero unità a questo Pd.

Ne ha sofferto nel recente e lontano passato, vorremmo evitare di nuovo fratture o divisioni personalistiche o caratteriali. Penso - conclude poi il presidente dell'Emilia-Romagna - che le magliette che abbiamo indossato ognuno di noi al congresso vadano tolte, adesso c'è solo la maglietta del Pd. Nei prossimi giorni insieme torneremo ad incontrarci e valutare".