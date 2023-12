"Caro sindaco ti aspetto in quartiere": Lepore e la Giunta per una settimana al Navile

Fino a venerdì il Sindaco Matteo Lepore e la Giunta si trasferiscono al Navile, l'obiettivo è incontrare i cittadini per conoscere le necessità e e leventuali emergenze.

Da oggi, lunedì 11 a venerdì 15 dicembre. è la volta, apputno del Navile, dove è previsto anche un fitto calendario di eventi.

L'agenda degli appuntamenti

Lunedì 11 dicembre

alle 11.30 inaugurazione CAU Casa comunità Navile con Sindaco e assessore Luca Rizzo Nervo.

Martedì 12 dicembre

alle 16 inaugurazione del bassorilievo di Freak Antoni al Kinotto Bar con Sindaco e delegata Elena Di Gioia.

Giovedì 14 dicembre

- alle 12 Festa del volontariato a Villa Torchi con Cucine popolari e Antoniano;

- alle 15.30 inaugurazione di Sab-in-Space, un nuovo spazio nell’ambito di un patto di collaborazione con il Comune che prevede, grazie all’impegno di volontari, due aperture pomeridiane del Liceo Scientifico Sabin per accogliere ragazze e ragazzi all'uscita da scuola;

- alle 18, Dillo al Sindaco e alla Giunta, ricevimento in quartiere al quale è possibile prenotarsi scrivendo a dilloalsindaco@comune.bologna.it. I cittadini verranno poi contattati dallo staff per indicare ora e luogo in cui incontreranno il sindaco, gli assessori e le assessore;

- alle 20, cena di raccolta fondi per famiglie in condizione di disagio economico del Quartiere Navile (Cucine Popolari, via del Battiferro 2).

Venerdì 15 dicembre

dalle 18 assemblea civica sul comparto Parri-Dossetti (sala condominiale in via Dossetti tra i civici 19/21).