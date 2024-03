Tram, in via Riva di Reno scoppia la "guerra" dei banchetti tra pro e contro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sul cantiere della linea rossa del tram in via Riva di Reno è "guerra" di banchetti tra maggioranza e opposizione. Dopo il presidio di Fratelli d'Italia e le proteste della Lega, arriva il contro-presidio del Partito Democratico per distribuire volantini informativi sul progetto della tramvia e sulla Città 30.

Per spiegare illustrare il progetto e rassicurare sull'impatto dei lavori oggi è tornata sul posto anche l'assessore al Commercio, Luisa Guidone. "C'è un'interlocuzione quotidiana con le attività commerciali. Anche ieri abbiamo fatto un giro con il sindaco. Siamo a fianco delle attività che qui lavorano e devono continuare a lavorare anche durante i cantieri. Non solo quelle di via Riva Reno, ma anche quelle delle strade limitrofe, in particolare in questa prima fase in cui ci sarà un impatto su via Lame", spiega Guidone alla Dire. "Questa zona è tra quelle che dovrà ricevere il maggior numero di aiuti stanziati con la delibera di giunta di un anno fa. Oltre a agli sconti Tari e sconti Cup, ci saranno anche contributi diretti che arriveranno alle associazioni. Daremo il massimo di quello che si può dare", assicura l'assessora, che ha incontrato esercizi commerciali e associazioni di categoria in più occasioni.

"Continueremo a dialogare, come avvenuto anche negli altri pezzi del cantiere del tram", garantisce. Da parte dei commercianti e dei cittadini c'è "curiosità e richiesta di informazioni riguardo al progetto. C'è interesse a capire come si svilupperà la viabilità e quale sarà l'assetto definitivo, in cosa consisterà la scopechiatura del canale. È molto importante il lavoro quotidiano rispetto alle attività commerciali durante il cantiere, il lavoro di relazione tra il cantiere e le attività per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico, l'arrivo della clientela, le deviazioni degli autobus, la modifica del traffico privato", spiega Guidone. "Ci hanno fatto molte domande sulla riformulazione dei parcheggi. Adesso c'è molta attesa, ma noi monitoreremo la situazione. Se ci saranno delle cose che non funzionano, sicuramente sarà importante poterci scambiare le idee in tempo reale per poterle eventualmente correggere. Noi ci siamo", ribadisce.