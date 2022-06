Schermaglia social Bonaccini-Meloni: "Non siete centrodestra", "Con la vostra patente ci incarto la pizza"

"Lavoro per un centrodestra unito, che rivendichi con orgoglio il suo essere alternativo alla sinistra. Ci hanno dati per spacciati e invece siamo il primo partito d'Italia, vogliamo un centrodestra che non vada a braccetto con la sinistra". E' partito da questo twitt della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il botta è risposta con il presidente della Regione Stefano Bonaccini: "E’ giusto, sano per la democrazia e per l’alternanza. E serve una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità. Dopodiché non siete centrodestra. Siete destra sovranista e populista, basta guardare in quali famiglie europee, legittimamente, militate voi e Salvini".

Ovviamente la replica di Meloni non si è fatta attendere: "Bonaccini l'unica patente che mi serviva l'ho presa a scuola guida circa venticinque anni fa. Con quelle che pretendete di darmi voi ci incarto la pizza", e ancora: "Punta sul vivo Giorgia? Risposta nervosa, non da te. PS in ogni caso viva la pizza, senza incartarla però!"

I commenti ai twitt

Non tardano ad arrivare neanche i twitt di risposta ai due esponenti politici, tra chi scrive che Bonaccini "rosica", che il PD difende gli interessi di Nato e UE e che appoggia al governo i "peggiori populisti della Repubblica, i Pentafalliti" e chi tenta una critica più costruttiva in 280 caratteri: "Loro lo sappiamo chi sono, ma noi chi siamo? Quella sinistra che ha abbandonato tutti i suoi valori, e governa allegramente e legittimamente con Salvini, e sostiene come se non ci fosse un domani, il banchiere Mario Draghi?"

Ovviamente ci sono anche i fan di Giorgia Meloni: "Essere sovranisti e pensare in primis al proprio popolo è così grave? Meglio farsi governare da stupide regole europee decise da chi non frega nulla dell'Italia? Credo che ci voglia sempre rispetto per le idee di tutti e non supponenza..." o anche "Peccato che il popolo guardi molto alla sovranità e alla salvaguardia del proprio passato e della propria cultura che viene sempre attaccata da chi ci vuole omologare!"

(Bonaccini e Meloni, foto FB)