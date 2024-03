Il sindacato dei medici accusa il sistema dei Cau: “Su 158 posti solo sei assegnati”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono stati assegnati solo sei posti da medico a tempo indeterminato su 158 posti di lavoro messi a mando dalla Regione Emilia-Romagna per il sistema dei Cau. Questa è l’accusa dello Snami, il Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani, da tempo molto critico sui Centri di assistenza e urgenza creati dalla Regione per svuotare i Pronto soccorso dei casi meno gravi. Come riporta la Dire, per lo Snami i Cau si sono rivelati “un flop”. E questo perché, secondo il sindacato, la “posizione lavorativa a tempo indeterminato”, nell’ambito dell’accordo collettivo nazionale di lavoro, “di fatto non esiste”. In Emilia-Romagna inoltre, non c'è un "accordo che normi a livello regionale i criteri contrattuali che regolano questo ruolo, ivi compresa la maturazione dei punteggi di graduatoria che anche per le Usca pare non siano stati riconosciuti pur nell'ambito dello stesso accordo collettivo di lavoro".

Quindi, “diventa molto difficile non prendere atto che il destino di questo progetto che pare si fondi su di un esercito di precari di passaggio, in continuo ricambio e turnover, con poche e confuse regole contrattuali cui in molti casi non sarà nemmeno possibile riconoscere, ai fini della maturazione del titolo di medicina generale, la formazione e l'esperienza professionale maturata sul campo laddove il medico sia specializzando". Insomma, conclude lo Snami, "il grande progetto regionale ha creato un esercito di 'nuovi gettonisti' però pagati peggio di quelli originali delle cooperative, che stanno al Cau senza desiderare o volere un posto di ruolo, ma solo finché questo faccia comodo o serva".