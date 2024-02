Bimbi al parco? Troppo smog, meglio sui colli

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Cosa fare per proteggere i bambini dallo smog? “Per tutelare la salute dei bambini possiamo fare non moltissimo, in realtà. Possiamo tenerli, nelle ore di massima circolazione di auto e altri mezzi, negli ambienti chiusi. Possiamo arieggiare casa prevalentemente nelle ore serali o notturne. In quelle ore calano sia le polveri Pm10 sia le Pm2,5, ancora più pericolose perché superano la barriera polmonare e possono entrare anche in circolo, provocando danni pure a distanza di tempo". In sostanza, "è meglio andare sui colli che al parco". Così il professore Marcello Lanari, direttore della Pediatria del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, a margine del convegno sulla natalità che si è tenuto questa mattina in Regione.

Il consiglio del pediatra risulta ancor più valido in questi giorni, visti i livelli molto alti di smog registrati. “Il parco – scrive la Dire riportando le parole del professore – è un buon posto se non ha tanto traffico veicolare attorno, ma in città è difficile garantirlo. Se un genitore ha un po' di tempo disponibile, andare sui colli è la soluzione migliore. C'è una forte correlazione tra l'inquinamento atmosferico e la ricorrenza di malattie respiratorie. Abbiamo condotto uno studio per otto anni reclutando quasi 3mila bambini con bronchiolite e abbiamo visto una correlazione nei periodi in cui l'inquinamento atmosferico è particolarmente elevato" conclude.