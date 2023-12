Che cosa chiedono i giovani alla scuola? il report di Istituto Zaccagnini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Che cosa chiedono i giovani alla scuola? Un primo report è stato tracciato alcuni giorni fa dall’Osservatorio a cura di Istituto Zaccagnini, scuola per Ottici e Optometristi che ha la sua sede storica a Bologna, una sede a Milano e corsi di specializzazione a Venezia e Torino. Istituto Zaccagnini è stato presente, con uno stand dedicato, a otto saloni per lo studente, distribuiti in tutta Italia, da Pordenone a Bari, nel periodo da ottobre a dicembre. Nel corso di 22 giornate complessive di orientamento, i docenti e i futuri ottici e optometristi dello Zaccagnini hanno incontrato più di 8000 visitatori, tra studenti, genitori e insegnanti. I giovani erano 7000. Dal primo report post fiera, emerge che non sono molti i giovani che sanno già quale direzione intraprendere dopo il diploma. Coloro che hanno un orientamento preciso su come proseguire gli studi sono meno del 20 per cento. In questi casi, i percorsi di studio più richiesti riguardano le discipline STEM, Medicina e Professioni Sanitarie mediche e non mediche, Economia, Giurisprudenza, Discipline Umanistiche, Creative e Moda. Un buon 30 per cento, invece, è alla ricerca di informazioni per decidere dove iscriversi dopo la maturità: per loro, il desiderio è integrare aspirazioni e attitudini con la possibilità di svolgere una professione che garantisca un futuro. La prospettiva di trovare un lavoro, al termine del ciclo quinquennale, figura come una priorità espressa in modo esplicito per il 15 per cento. “I rimanenti sono disorientati in quanto o non si pongono il problema o non pare gli interessi”, osserva Giorgio Righetti, direttore di Istituto Zaccagnini. “Posso dire che abbiamo una certa esperienza su questo, perché come Istituto partecipiamo da diversi anni ai saloni e fiere dell’orientamento. Personalmente, ho la percezione che molti giovani abbiano difficoltà a progettare il loro futuro”. .