Nuovi laboratori e 54 iMac: taglio del nastro per l'istituto Fantini di Vergato

L'istituto Luigi Fantini di Vergato, in provincia di Bologna, inaugura due nuovi laboratori allestiti con 54 moderni iMac a disposizione dei 200 studenti e studentesse del corso di istruzione professionale "Design della comunicazione visiva e pubblicitaria". Ieri mattina il taglio del nastro con il sindaco Giuseppe Argentieri, il consigliere metropolitano delegato alla Scuola, Daniele Ruscigno, il dirigente scolastico Bruno Casillo, insegnanti e studenti.

"I laboratori sono allestiti in un nuovo fabbricato in bioedilizia di oltre 200 metri quadrati esterno al plesso principale della scuola - spiega la Città metropolitana in una nota - energeticamente autonomo grazie a un impianto fotovoltaico da cinque chilowatt, che alimenta le pompe di calore per la climatizzazione dell'aria e dà energia alle utenze interne. Le aule sono dotate di finestre che garantiscono illuminazione e ricambio d'aria. I nuovi laboratori sono dotati anche di impianto antintrusione e di un sistema per la rivelazione incendi".

Il primo laboratorio ha 24 postazioni con iMac M1 multicolor per gli studenti e due postazioni iMac M3 per i docenti, oltre a un tavolo luminoso e una stampante 3D. Il secondo laboratorio ha 26 postazioni con iMac M1 verdi per gli studenti e due postazioni iMac M3 per i docenti, oltre a un plotter di taglio. Per i laboratori è disponibile inoltre una stampante a colori ed entrambi hanno monitor interattivi. "L'investimento è stato possibile - scrive Palazzo Malvezzi - grazie a oltre 370.000 euro della Città metropolitana. I computer sono stati invece acquistati grazie a fondi Pnrr del Fantini e al contributo delle famiglie, per circa 84.000 euro".

Si tratta di "un investimento importante per il Fantini di Vergato, che in questi anni è cresciuto tanto e meritava questo ampliamento", commenta Ruscigno: "I laboratori, costituiti da importanti dotazioni tecnologiche, consentono di implementare le attività didattiche della scuola e al contempo di liberare spazi nel plesso principale, per accogliere un notevole numero di nuovi iscritti, segno dell'ottimo lavoro che sta facendo questo istituto".

Per Argentieri si tratta di "un grandissimo risultato che premia innanzitutto il lavoro di squadra che abbiamo fatto come amministrazione, come dirigenza scolastica del Fantini e anche come Consiglio dei genitori". Casillo sottolinea che i nuovi laboratori "costituiscono per la comunità scolastica un valore aggiunto, che consente a ragazzi e ragazze di approfondire le conoscenze nel campo del design della comunicazione visiva e pubblicitaria, utilizzando macchine all'avanguardia: un assaggio di quello che sarà la vera professione nelle agenzie pubblicitarie alla fine del percorso di studi".