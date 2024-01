Nido e scuole d'infanzia, le nuove regole per la dimissione dei bambini malati: ecco cosa cambia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono state aggiornate le linee guida del regolamento sanitario all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. Le novità - rese note a ottobre dalla Regione Emilia-Romagna che le ha introdotte di concerto con le aziende sanitarie locali tra cui quella di Bologna - riguardano i requisiti per cui si rende necessaria la dimissione dalla classe dei bambini e delle bambine che presentano problemi di salute, e sostituiscono le norme che erano valide dal 2020 e rimaste in vigore per tutto il periodo pandemico. Le linee guida vengono inoltrate a tutti i Comuni del territorio a cui spetta l'applicazione negli istituti presenti presso di loro.

Febbre di almeno 38 gradi

In particolare cambia la soglia della temperatura corporea: l'allontanamento di un bambino da scuola è reso necessario in caso di febbre dai 38 gradi in su, e non più dai 37,5 gradi com'è stato finora. "È un requisito che si basa su una vasta letteratura scientifica e in linea con gli istituti sanitari esteri. La soglia precedente faceva parte delle precauzioni anti-Covid nel periodo della pandemia", spiega la direttrice della Pediatria di Comunità dell'Azienda USL di Bologna Rita Ricci, che però aggiunge che "la febbre è solo un sintomo che va valutato insieme ad altri fattori che riguardano la condizione di salute del bambino".

Gli altri sintomi che richiedono l'allontanamento

Per questo le nuove linee guida aggiornano l'elenco delle casistiche. Il bambino e la bambina dovrebbe rimanere a casa se ha:

difficoltà respiratorie e tosse persistente

diarrea (2 o più scariche nella stessa giornata)

vomito (2 o più episodi) nella stessa giornata

congiuntivite purulenta (definita da secrezione giallo-verdastra dell'occhio)

manifestazioni cutanee estese e/o con numerosi elementi non identificabili come punture di insetti

stomatite accompagnata da scialorrea (abbondante salivazione) e/o difficoltà di alimentazione

pianto persistente diverso dal solito

malessere generale, inusuale apatia, iporeattività

"Con questi sintomi, anche se ha una temperatura corporea inferiore ai 38 gradi il bambino va dimesso - continua Ricci -. Molto diffuse nei nidi e nelle scuole dell'infanzia sono le malattie respiratorie e oro-fecali, per cui esistono delle prassi di prevenzione. Un bambino senza febbre può comunque essere contagioso specialmente durante il periodo di incubazione della malattia che può essere anche asintomatico".

Davanti a queste condizioni di salute gli educatori e i docenti sono tenuti a contattare nel più breve tempo possibile i genitori o i tutori per permettere l'allontanamento del bambino: "Al momento non abbiamo riscontrato criticità nell'applicazione delle nuove linee guida né abbiamo dati su un eventuale aumento delle malattie in classe - spiega Anna Giordano, dirigente dell'Unità intermedia Servizi 0-6 del Comune di Bologna -. Le regole sono state divulgate a tutti gli istituti e tutti i docenti sono stati messi al corrente del protocollo tramite momenti di formazione".

Continua a leggere su BolognaToday.it