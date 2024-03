Iscrizione centri estivi del Comune: le novità per il 2024 e le date da segnare sul calendario

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Come anticipato nelle scorse settimane ci sono alcune novità che bollono in pentola per i centri estivi del Comune di Bologna.

La prima riguarda le iscrizioni e i cosiddetti mini click day. Si è deciso che saranno due e un paio saranno le settimane di tempo per precompilare la domanda prima di effettuare l'invio vero e proprio.

Questa la via tentata da Palazzo D'Accursio per ridurre l'ansia delle famiglie intenzionate ad iscrivere i propri figli, dopo che negli ultimi anni la raccolta delle richieste in un'unica data ha mandato in sovraccarico il sistema informatico e creato scompiglio tra i genitori.

Iscrizione centri estivi: le date da segnare sul calendario

Ieri, nel corso di una commissione consiliare, l'amministrazione ha fornito i dettagli delle procedure stabilite per l'iscrizione ai centri estivi per il 2024. Per cominciare, le domande di accesso ai contributi saranno distinte da quelle di iscrizione ai centri e potranno essere presentate dal 3 al 23 aprile. Mentre dal 15 al 28 aprile le famiglie avranno a disposizione le domande da precompilare, con la possibilità di indicare tre preferenze: quindi "ci sono due settimane piene per fare una riflessione offline e poter rivedere la domanda", afferma la dirigente dell'area Educazione, Veronica Ceruti.

Il 20 aprile, nel frattempo, ci sarà un open day per la presentazione di tutta l'offerta disponibile. Le iscrizioni, spiega Lucia Paglioni dell'unità Supporto al sistema scolastico-formativo, saranno poi raccolte in base alle fasce d'età: dal 29 aprile al 6 maggio per le fasce 6-11 e 11-14 anni, poi dal 6 al 13 maggio per la fascia 3-5.

Le assegnazioni e le comunicazioni alle famiglie dell'accoglimento della domanda avverranno tra il 17 e il 23 maggio, poi dal 25 maggio e per tutta l'estate saranno aperti ulteriori finestre per le iscrizioni.

Centri estivi Comune Bologna: l'offerta per il 2024

Per quanto riguarda l'offerta, si passa dai 95 centri estivi dello scorso anno ai 101 in campo per la prossima estate. Sono state accolte anche due Case di quartiere .

Per quanto riguarda il capitolo fondi, per l'assegnazione dei contributi ci sono 1,207 milioni: 557.000 assegnati dalla Regione Emilia-Romagna (in continuità con l'anno scorso) e 650.000 messi a disposizione dal Comune.

Sull'inclusione dei bimbi con disabilità, poi, ci sono 1,517 milioni: 1,217 di fondi comunali e 300.000 euro di fondi Pon.

Centri estivi per ragazzi e bambini con disabilità

Il Comune di Bologna ha effettuato nei mesi scorsi una mappatura preventiva del numero di settimane di servizio richieste dalle famiglie dei bambini e ragazzi con disabilità: sono 704 i questionari inviati e 175 le risposte ricevute. In media le famiglie del campione che ha compilato il questionario hanno richiesto 6,11 settimane di frequenza. Il dato più alto è quello che si attesta su quattro settimane, cioè il periodo indicato dal 24,57% delle famiglie.

Guardando alle richieste più elevate, sono 17 le famiglie che hanno indicato dieci settimane e cinque quelle che ne hanno chieste 11; una sola famiglia ne ha indicate 12, mentre non sono arrivate richieste per 13 o 14 settimane.

Da questa estate, fa sapere il Comune, non saranno più previste un numero massimo di settimane di frequenza: a seguito delle iscrizioni saranno verificate le possibilità di accesso che comunque saranno superiori agli anni precedenti, promette Palazzo D'Accursio. L'invio dei questionari, infatti, è stato pensato proprio per organizzare al meglio l'offerta e ampliarla forti del fatto che sul piatto ci sono 300.000 euro in più all'anno dedicati all'inclusione.