Tornano le scarpe Lidl, ancora clienti in fila: rivendute sul web a prezzi folli

Fila per accaparrarsele e anche per rivenderle sulle piattaforme web. Sono le scarpe Lidl che, dopo il boom di novembre 2020, tornano in vendita oggi, 10 maggio, anche a Bologna, a 12,99 euro.

Non ci è dato di sapere come una sneaker di questo tipo possa essere diventato un oggetto di culto, al pari di marchi ben più altisonanti, ma sta di fatto che sulla rete vengono offerte fino a 5 volte il prezzo praticato dalla catena di supermercati tedesca.

A Bologna, le inserzioni che riguardano le calzature Lidl vanno dai 40 ai 150 euro. Responsabili, anche questa volta, i social che ne hanno fatto un capo irrinunciabile, quello che una volta si chiamava "must".

In questi ultimi giorni è stata lanciata una campagna pubblicitaria, appunto sui social, che è diventata virale. “Per la gioia di tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsene un paio – sapere Lidl in una nota – le sneakers Lidl, le più chiacchierate degli ultimi mesi, saranno di nuovo in vendita dal 10 maggio negli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, sempre al prezzo di 12,99 euro. A seguito dello straordinario successo riscosso lo scorso novembre con il lancio della collezione dedicata ai fan del brand, le scarpe Lidl sono diventate un vero e proprio fenomeno di costume che ha acceso un vivace dibattito tra esperti e appassionati”.