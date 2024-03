Chi sono i tre figli di Vasco Rossi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Davide, Lorenzo e Luca. Sono tre i figli di Vasco Rossi. Il primo nato nel 1986 dalla relazione con Stefania Trucillo, il secondo nato nello stesso anno dalla relazione con Gabriella Sturani, scomparsa ieri prematuramente, e Luca, arrivato cinque anni dopo dall'amore con l'attuale moglie del Kom, Laura Schmidt.

Davide, il primogenito attore

Davide è un attore. Nel 2003 debutta sul grande schermo con i film Il posto dell'anima, regia di Riccardo Milani, e Caterina va in città, regia di Paolo Virzì. Successivamente gira Sopra e sotto il ponte (2006), opera prima di Alberto Bassetti, Scusa ma ti chiamo amore (2008), scritto e diretto da Federico Moccia, tratto dall'omonimo romanzo dello stesso Moccia, e Albakiara - Il film (2008), regia di Stefano Salvati, quest'ultimo ispirato dalla famosa canzone del padre, Albachiara. Sul piccolo schermo ha lavorato nelle miniserie Lo zio d'America (2006) e Provaci ancora prof! (2007), entrambe dirette da Rossella Izzo e trasmesse da Rai 1.

L'ultimogenito nato dall'amore con la moglie Laura

Luca, l'ultimogenito, è nato dall'amore con Laura. Di lui il Komandante aveva rivelato qualche tempo fa parlando del suo matrimonio: "Ho capito che Laura era perfetta per me quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia. Dal legame con Laurina è nato nel 1991 Luca. "Lei lo voleva e io anche. Visto che ero diventato padre due volte senza averlo chiesto, volevo provare a metter su famiglia. Per uno come me era la scelta più controcorrente e spericolata: una sfida”, aveva confidato Vasco .

Luca, il figlio riconosciuto dopo 14 anni: "Col mantello da papà mi ha preso per mano"

Di Lorenzo, che vive a Bologna ed ha due bambine, conosciamo il non sempre semplice rapporto avuto con la mamma, Gabry, alla quale era legato da un amore profondo, come denota la lettera di addio che le ha dedicato dopo la recente scomparsa. Del rapporto con papà Vasco sappiamo che è iniziato a scoppio ritardato, ma ha saputo trovare la sua strada.

La storia fra il Blasco e Gabriella risale a 40 fa. Lei, appena 16enne, rimase incinta del cantante, ma la relazione terminò bruscamente circa due anni dopo. Il rocker, inizialmente, non riconobbe il figlio, salvo poi ripensarci qualche anno dopo. Ne aveva parlato via social anche lo stesso Lorenzo, qualche tempo fa: "Vasco aveva diverse scelte quando alzai il telefono per dirgli “ciao, sono Lorenzo, vorrei conoscere mio padre”. Non sono un figlio cercato, voluto, desiderato, sognato. Ma di certo sono nato da una grande storia d’amore. Poteva dirmi di no, per esempio. Oppure dare a me e mia madre un contentino economico. Invece col sorriso mi accolse tra le sue braccia e nella sua già straordinaria vita".

"Credo che “conoscere” un figlio di 14 anni sia forse più difficile di crescerlo fin dal primo giorno - aveva confessato Lorenzo - Io poi, a 14 anni, non ero l’esempio del figlio perfetto. Avevo una situazione famigliare drammatica, quella scolastica era ancora peggio. Vasco, appena divenuto “babbo” anche per la legge, indossò i panni di supereroe senza più toglierli. Nonostante il suo lavoro, nonostante la sua famiglia composta da Luca e Laura, ha trovato spazio anche per un 14enni bocciato svariate volte e senza testa sulle spalle. Col mantello da papà mi ha preso per mano".​

