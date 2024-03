La storia d'amore tra Vasco e Gabriella Sturani, la 'splendida' Gabry

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

E' morta Maria Gabriella Sturani, 56 anni, ex compagna di Vasco Rossi e madre di uno dei suoi figli, Lorenzo. E' lei che ispirò il celebre brano Gabry*, del 1993. A dare la triste notizia è stato proprio il Kom, via social: "Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me - ha scritto il Blasco - Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene".

La storia tra Vasco e la sua 'splendida' Gabry

La storia tra Vasco e Gabry era iniziata negli anni '80. Tra loro 16 anni di differenza. Una relazione intensa, dalla quale era nato Lorenzo, riconosciuto dall'artista solo quando il figlio aveva ormai compiuto 14 anni. Nonostante le circostanze tutti e tre sono riusciti a costruire nel tempo un rapporto solido e di grande affetto. Come emerge dal post del Kom ma anche da quelle della stessa Gabry, che qualche anno fa si era raccontata a Vanity Fair.

"Avevo 13 anni ed ero con mia cugina in un locale di Rimini, il Quinta dimensione, con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi - ricordava Sturani al periodico - Ma era l’estate del 1980, e io figurati se sapevo chi era quello lì. Un giorno mi passa sotto le mani un album con la faccia di questo qui e io dico: ma io lui lo conosco. Così scopro che quel tipo incontrato anni prima si chiamava Vasco Rossi, che faceva il cantante e che era abbastanza famoso. Così arriviamo all’11 luglio 1983, concerto al Baccara di Lugo. Incontro uno che lavora nel suo staff, Guido Elmi, amico di mio fratello. Gli dico di portarmi da Rossi. Lui conosce i miei, prova a farmi cambiare idea, poi si arrende e mi indica la stanza di Rossi. Io entro, chiudo la porta e gli dico: “Adesso non mi scappi”". Così Sturani aveva riassunto a Vanity Fair.

Il figlio Lorenzo riconosciuto anni dopo

Un grande amore che naufragò proprio quando la donna rimase incinta. "Non era il momento giusto per diventare padre. Ma io decisi di tenere il bambino, forse per incoscienza, non so. Di certo non lo rimpiango", aveva raccontato ancora a Vanity Fair, spiegando anche che il riconoscimento del figlio è avvenuto anni dopo: "Quando Lorenzo mi ha chiesto perché suo padre non lo avesse riconosciuto. Io ci ho messo un attimo, ho chiamato Rossi e ci siamo messi d’accordo per il test del Dna". E ha confessato anche come Vasco si fosse rivelato un papà fantastico per suo figlio e di avere con lui ancora un ottimo rapporto: "C’è sempre stato e ci sarà sempre, è il padre di mio figlio".

Il testo di Gabry *

Adesso ascoltami

Non voglio perderti

Però non voglio neanche

Neanche illuderti

Quest'avventura è stata una follia

È stata colpa mia

Tu hai sedici anni ed io

Ed io

Ma adesso spogliati

Che voglio morderti

Voglio sentire ancora il tuo piacere esplodere col mio

Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà

È meglio viverla

È meglio viverla

Ma adesso fermati

Non voglio perderti

I tuoi sorrisi adesso non nasconderli

Con le mie mani tra le gambe

Diventerai più grande

E non ci sarà più Dio

Perché ci sono io

Gabri come sei splendida

Gabri adesso smettila

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

Non t'ho insegnato io

Quello che stai facendo adesso da Dio

Mi fai tremare il cuore mi fai smettere di respirare

Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà

È meglio viverla

È meglio viverla

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

Gabri

Gabri

...