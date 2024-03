"Abbiamo bisogno di personale". Con uno sguardo più serio del solito, il comico e attore Stefano Bicocchi, in arte Vito, chiede aiuto per il suo ristorante, “La Piazzetta” a San Giovanni in Persiceto. Anche lui, come tanti imprenditori della ristorazione, non riesce a reperire lavoratori. In particolare, alla Piazzetta servirebbero "un aiuto cuoco e un aiuto in sala", dice l’attore seduto a uno dei tavoli nel video-appello che ha pubblicato sui social. Nessun requisito particolare se non "un minimo di esperienza". Con la possibilità di assunzione "a tempo indeterminato se le cose funzionano", assicura Vito. Il numero a cui chiamare? 3920462046. "Spero veramente di ricevere tante telefonate, mi raccomando in tanti, vi aspettiamo qui", conclude Vito prima di salutare brindando con un bicchiere di vino rosso.