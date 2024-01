La Befana arriva dai pompieri: una giornata tra calze e attività per la gioia di tanti bimbi | GALLERY

Per il ventitreesimo anno consecutivo la Befana è arrivata alla caserma dei Vigili del fuoco di Bologna, dove si è svolta la festa organizzata dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco e dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna con il contributo economico di tante attività commerciali locali.

Più di mille i partecipanti tra cui tanti bambini con i genitori e le famiglie. Nella mattinata la Befana, insieme a Sam il pompiere e il draghetto Grisù, hanno visitato il padiglione 13 e 23 dell'ospedale Sant'Orsola regalando le calze ai bambini ricoverati. Nel pomeriggio al comando provinciale di via Ferrarese si è svolta la festa con varie attività: musica gospel, spettacoli di magia, dolci e stuzzichini. Non poteva mancare poi il percorso di "Pompierepoli" dove i bambini possono provare a essere pompieri per un giorno con un percorso dedicato e un incendio da spegnere. Presente anche la Croce rossa italiana comitato di Bologna con il trucca bimbi.