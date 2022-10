Il "maestrone" torna a cantare: "Canzoni da intorto" è il nuovo disco di Guccini

Si chiama ‘Canzoni da intorto’ ed è il nuovo album di Fracesco Guccini che uscirà il 18 novembre, come rende noto il magazine Rolling Stones.

Nessuno se lo aspettava, visto che il "maestrone" si era ritirato dalle scene.

Non sarà un disco da piattaforme web, ma solo in CD, CD limited edition, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata) e doppio vinile con tracce strumentali.

Il cantautore è apparso recentemente in "Non so che viso avesse" una mostra del suo volto ritratto e interpretato da 80 artisti, più che altro caricature.