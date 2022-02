Giù con il paracadute da un palazzo di Casteldebole. E' accaduto in via Enrico de Nicola, come conferma un video pubblicato sul profilo Facebook "Case Popolari". L'impavido jumper si è lanciato dal tetto dello stabile con una certa dimestichezza ed è stato filmato da un passante, al resto ha pensato la rete.

Sull'accaduto però indagano i carabinieri.