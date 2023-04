Attivata "Comuni-Chiamo", la app per inviare segnalazioni al Comune

Comune e cittadini in contatto diretto per segnalare, tramite app, guasti o disservizi, È Comuni-Chiamo, il servizio per inviare segnalazioni adottato dal Comune di Casalecchio di Reno. Partito a novembre 2022 in fase sperimentale, è entrato ufficialmente in funzione.

E' quindi possibile inviare segnalazioni, anche tramite portale web, riferibili ad oltre 15 macro categorie, ma anche accedere a indicazioni e informazioni su diversi argo­menti di pubblico interesse, dalla richiesta di pattumelle per la raccolta differenziata, alle infor­mazioni sul servizio nido, dai numeri del pronto intervento ai contatti di Acer per la gestione delle case pubbliche e altro ancora.

"La comunicazione evolve - dichiara Massimo Masetti, vicesindaco con delega ai Sistemi In­formativi - diventa sempre più capillare e sempre più veloce. In questo contesto anche i Comuni devono evolvere e dotarsi di strumenti per rendere sempre più semplice e veloce la comunica­zione con i propri cittadini. Tra le tipologie di comunicazioni più frequenti tra cittadini e Ammini­strazione troviamo le segnalazioni di guasti e disservizi.

Per questo motivo ci siamo dotati dell’app Comuni-Chiamo che permette la comunicazione diret­ta con il Comune per segnalazioni di vario tipo da parte dei cittadini. Si tratta di uno strumento semplice da usare, versatile e potente. Grazie a Comuni-Chiamo sarà possibile effettuare se­gnalazioni anche inviando foto geo-referenziate e ottenere le risposte alle segnalazioni in tempi certi. Questa nuova app diventa quindi la porta principale per le segnalazioni all'Amministrazione e permetterà di gestire anche quelle pervenute tramite altri canali (telefono, mail, sportello Semplice, ecc.) per garantire una corretta presa in carico e una risposta in tempi certi. Comuni-Chiamo non sarà presidiata 24 ore su 24 e quindi non può sostituire i numeri di emergenza ed è uno strumento di segnalazione puntuale, non adatto quindi a temi più politici o di programmazione. Contiamo che questa novità ci permetta di essere ancora più efficaci ed efficienti nel rispondere ai nostri cittadini”.

Come funziona l’app

Il servizio è gratuito: basta scaricare l’app Comuni-chiamo (disponibile sia su android da Play Store sia su Ios da App Store) caricare una foto, indicare la posizione e scrivere una breve de­scrizione del problema. Più la segnalazione è precisa, più è facile la ricezione e, quindi, la risolu­zione del problema. Ricordiamo che il servizio non è presidiato 24 ore su 24 e non fornisce servizio di Pronto intervento, per le richieste di Pronto Intervento come mancanza di acqua, odore di gas o malfunzionamento delle fognature bisogna contattare Hera. È possibile anche fare segnalazioni via Web direttamente dal computer.