Cristina D'Avena in concerto per i 10 anni di Fratelli d'Italia: e i social si scatenano

"Non rovinarmi il mito, certe cose ti rovinano i ricordi per sempre, non me ne tira fuori neanche il mio psicoterapeuta" e poi le citazioni ironiche sulle sigle dei cartoni, ma c'è anche chi apprezza.

Cristina D'Avena si esibirà a Roma in Piazza del Popolo per la tre giorni di festa dei 10 anni dalla fondazione di Fratelli d'Italia, partito che ha espresso l'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Atteso e chiacchieratissimo sui social quindi il concerto di Cristina D’Avena, in programma giovedì 15 alle 20.30.

A chiudere la tre giorni di festa di Fratelli d’Italia sarà Giorgia Meloni.

Il partito, nato dopo la frattura con il Popolo delle Libertà, è stato lanciato a dicembre del 2012 da Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa. Da giovedì 15 a sabato 17 dicembre. si terrà quindi "Dieci anni di amore per l’Italia" tra dibattiti politici ed eventi natalizi.