Gianni Morandi e l'arcobaleno: " Un segnale positivo per l’anno nuovo ..."

Un bellissimo arcobaleno e Gianni Morandi in primo piano è lo scatto che il cantante ha postato sui social, commentando il fenomeno atmosferico come "un segnale positivo".

In viaggio verso Roma per le prove per lo spettacolo di Capodanno, con Amadeus, su RAI 1, Morandi si è fermato in Autogrill dove la sua amata ha scattato la bellissima foto, pubblicata poi sia su Instagram che su Facebook.

"Mi sono fermato ad un Autogrill ed è comparso un arcobaleno - scrive Gianni Morandi - Una meraviglia! Io l’ho preso come un segnale positivo per l’anno nuovo che sta arrivando...".