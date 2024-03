Instagram e Facebook down: cosa sta succedendo

Impossibile accedere a Instagram e Facebook, si registra un down totale nel pomeriggio di oggi, 5 marzo 2024. Le segnalazioni in pochi minuti sono fioccate da da tutto il mondo . Alcune riguardano anche malfunzionamenti su Threads e WhatsApp, ovvero gli altri due social di Meta.

Per quanto riguarda Facebook molti utenti lamentano l'impossibilità di accedere al proprio account. In alcuni casi l'impossibilità a "loggarsi" viene motivata con un problema tecnico, in altri casi compare la scritta: "La password che hai inserito non è corretta". Così però non è. Si tratta a tutti gli effetti di un problema del social network di cui al momento non è chiara la causa, spiega Today.

Anche un grafico pubblicato sul sito Downdetector, che monitora eventuali disservizi di social e piattaforme web, mostra un picco di segnalazioni dopo le 16 di oggi, martedì 5 marzo 2024. Il quadro non è limitato all'Italia per quanto riguarda Facebook e Instagram, a giudicare da quanto evidenzia Downdetector: la curva si alza in maniera repentina in diversi paesi.

Su Instagram la situazione è pressapoco la stessa. Molti utenti sono stati "sloggati" e non riescono più ad accedere al proprio account. Secondo alcune segnalazioni, uno dei messaggi che compare è: "Si è verificato un problema e non è stato possibile caricare la pagina".