Ispettore Coliandro: la troupe avvistata in provincia

La troupe cinematografica dell'ispettore Coliandro ha fatto tappa a San Lazzaro Di Savena. L'altro giorno le telecamere sono state avvistate nel comune alle porte di Bologna, attirando l'attenzione di passanti e residenti.

La serie Coliandro, che vede protagonista Giampaolo Morelli, è in onda dal 2006 sulle rete Rai 2, e ogni anno appassiona sempre più persone.

Le date e i luoghi in cui vengono girate le varie scene sono sempre top secret, e da voci di corridoio sembra che in questi giorni le riprese continueranno in alcuni comuni della prima cintura.

A pubblicare alcuni scatti della troupe a San Lazzaro il sindaco Isabella Conti, dai suio profili social.