Stop al tour di Justin Bieber: cancellati i concerti al'Unipol Arena

L'attesissimo live bolognese non ci sarà. Justin Bieber non si esibirà il 27 e il 28 gennaio 2023 all'Unipol Arena. Il cantante ha annunciato lo stop del tour mondiale per motivi di salute. La conferma arriva anche dalla struttura di Casalecchio di Reno.

A giugno era stato stesso artista canadese ad annunciare su Instagram di essere affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt: "Si tratta di un virus che ha attaccato i nervi del mio orecchio e del mio viso. Come potete vedere, non riesco a chiudere questo occhio".