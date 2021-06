Lotto, centrata cinquina a Bologna: quinto premio più alto del 2021

La fortuna bacia ancora le Due Torri dove, nell'ultimo concorso del Lotto, un giocatore ha vinto 312 mila euro grazie a una cinquina, realizzata con i numeri 1, 8, 24, 27, 69 sulla ruota di Palermo. La spesa? Un euro e cinquanta centesimi.

Si tratta, rende noto l'agenzia Agimeg, della quinta vincita più alta del 2021, in una classifica che vede sempre al primo posto i 623 mila euro vinti ad Erice (TO) lo scorso mese di febbraio. Il 10eLotto premia invece Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese, con 50 mila euro, per effetto di un 'nove' su un'estrazione frequente ottenuto mettendo in gioco dieci numeri. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 3,1 miliardi di euro.