Fiori d’arancio in casa Mihajlovic: la figlia Virginia ha sposato Alessandro Vogliacco

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco si sono sposati nella cattedrale di Monopoli, in Puglia. La figlia dell’ex tecnico del Bologna e il difensore del Genoa – fresco di promozione in Serie A – sono una coppia da sei anni, mentre da due sono genitori della figlia Violante. Il matrimonio era in programma per il 2022, rimandato poi per il peggioramento delle condizioni di salute di papà Sinisa. Ad accompagnare Virginia all’altare sono stati i fratelli: “Una serata che avrei voluto non finisse mai - ha scritto tra le storie Instagram la secondogenita di Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni – Non posso spiegarvi come mi sono sentita oggi. Grazie, vi amo tanto”.

