Morto Maurizio Costanzo, Gianni Morandi: "Ci conoscevamo da sempre"

"È un grande dolore. Ci conoscevamo da sempre, gli volevo bene. Ciao, Maurizio". Gianni Morandi scrive sui social il suo cordoglio per la morte del giornalista e autore. Era ricoverato da qualche settimana per problemi di cuore.

Maurizio Costanzo, nato a Roma il 18 agosto del 1938, è deceduto oggi nella sua città. Ad annunciarlo è stato il suo ufficio stampa.

Icona della televisione italiana, ha firmato programmi radiofonici e televisivi e commedie teatrali. Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro, ma il suo nome resterà legato per sempre anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 fino a novembre scorso.

I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Come fa sapere il Campidoglio, la camera ardente sarà allestita sabato 25 e domenica 26 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio Apertura al pubblico il 25 febbraio dalle 10.30 alle 18 e il 26 dalle 10 alle 18 (è raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2).