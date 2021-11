L’oroscopo di oggi 10 novembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che ogni mattina su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, in a.ore dovete stare attenti a quello che vi sta succedendo in amore. Sul lavoro, è tempo di nuovi progetti e di investimenti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Toro

Cari toro, in amore la luna contraria non aiuta e chiede prudenza. Sul lavoro, invece, siete molto concentrati e questo vi aiuta a fare di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore se avete qualcosa da dire al partner fatelo subito.per quanto riguarda il lavoro, bisogna muoversi per tempo per risolvere le questioni legali ancora aperte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è Venere opposta che non aiuta e insinua qualche dubbio nella vostra mente. Sul lavoro, i cambiamenti sono tanti e cercate di progettare tutto con calma e serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Leone

Cari leoncini, la luna è opposta e vi spinge alla massima prudenza in amore. Sul lavoro bisogna mantenere la calma perché le tensioni nell'aria sono molte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Vergine

Cari vergine, se siete già in una relazione allora non dovete smettere di impegnarvi per farla andare bene, soprattutto se avete grandi progetti per il futuro. Sul lavoro mettetevi di più in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, in amore il consiglio è quello di muoversi con prudenza, soprattutto se avete a che fare con qualcuno del cancro. Sul lavoro bisogna prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, non perdete la pazienza in amore anche perché la luna contraria non vi aiuterebbe. Sul lavoro, tenetevi lontano dalle polemiche e le soluzioni arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, la luna è in ottimo aspetto e favorisce i cuori solitari. Sul lavoro attenzione a farsi cogliere preparati dai cambiamenti in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Capricorno

Per i Capricorno la giornata di oggi è interessante per di sentimenti e sul lavoro si torna finalmente a pensare positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Acquario

Cari acquario, la luna è nel segno e i prossimi due giorni si preannunciano molto importanti per i sentimenti. Sul lavoro, bene per le prove da superare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, la luna è nel segno nel weekend quindi il consiglio è di programmare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro finalmente si riparte alla grande.