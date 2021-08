L'oroscopo di oggi 11 agosto di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Ariete

Cari ariete, buttatevi senza timore nelle nuove storie, sfruttate questo bel cielo che favorisce i sentimenti. Sul lavoro, invece, siate più cauti, specialmente oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Toro

Cari toro, godetevi la vostra storia d'amore con serenità e per quanto riguarda il lavoro incanalate le vostre energie verso ciò che vi appassiona davvero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata spinge tutti gli innamorati a dichiararsi alla persona amata e sul lavoro tutto procede bene ma potreste subire un. po' di monotonia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Cancro

Cari cancretti, siete un po' nervosi oggi sia sulla sfera privata che lavorativa. L'unico modo per uscirne è mantenere la calma, almeno per qualche altro giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Leone

Cari leoncini forse è giunta l'ora di guardarvi intorno e cercare una persona con cui condividere la vita se non ce l'avete già. Sul lavoro, bisogna essere cauti, soprattutto per l'aspetto finanziario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Vergine

Cari vergine, oggi è una giornata tutta da dedicare all'amore, mentre, per quanto riguarda il lavoro, iniziate a far vedere agli altri di che pasta siete fatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Bilancia

Cari bilancia siete al centro di una sfida a livello amoroso che oggi potrebbe giungere al termine in modo vittorioso. Sul lavoro meglio risolverli subito i piccoli problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Scorpione

Lo scorpione può sfruttare una bella luna favorevole per godersi l'amore senza farsi troppi problemi. Sul lavoro, invece, aspettatevi dei cambiamenti ma dooptutto era quello che volevate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Sagittario

Cari sagittario dovete avere a che fare con una luna dissonante e per questo sarebbe meglio evitare le discussioni con gli altri. Sul lavoro, siete finalmente favoriti dalle stelle e sfruttate questo momento propizio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Capricorno

I capricorno anche se hanno discusso in amore oggi possono riappacificarsi. Sul lavoro meglio non arrabbiarsi se non si riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Acquario

Cari acquario dovrete aspettare ancora un po' prima di vedere dei bei risultati in amore. Sul lavoro non avete molta voglia di impegnarvi ma se non siete soddisfatti del vostro impiego provate a cambiarlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021:? Pesci

Attenzione cari pesciolini perché la giornata di oggi è piuttosto complicata per l'amore. Sul lavoro, se c'è qualche problema bisogna restare ottimisti.