L'oroscopo di oggi 18 luglio, segno per segno

Scopiamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, per l'amore questo è un momento molto interessante e potrete prendere decisioni chiare per il futuro. Voi non siete persone che trascinano relazioni inutili senza che ce ne sia un senso quindi meglio agire se non vi sentite sicuri. Sul lavoro è il momento ideale per tutti quelli che iniziano un nuovo progetto.