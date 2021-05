L'oroscopo di oggi di Paolo Fox, segno per segno

Come influiranno sull'andamento della nostra giornata? Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 maggio 2021.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Ariete

Cari Ariete se c'è qualcuno che vi piace e sembra corrispondere i vostri semtimenti allora tentate un approccio. Sul lavoro potrebbe arrivare una bella notizia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Toro

Il segno del toro deve fare attenzione ai rapporti con gli altri oggi, soprattutto a quelli con il segno dello Scorpione, Leone e Acquario. Sul lavoro se c'è qualche nuove proposta potrete accettarla ma sempre dopo aver valutato bene i suoi vantaggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Gemelli

Cari gemelli non sottovalutate i nuovi incontri anche se potrebbe nascere qualche discussione che affronterete senza troppi problemi. Sul lavoro se siete in crisi non fate passi più lunghi della gamba.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Cancro

Il segno del cancro deve tenere sott'occhio una nuova amicizia che puà diventare qualcosa di più nel prossimo mese. Sul lavoro ci sono novità in arrivo ed entro settembre non mancherà un vero e proprio successo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Leone

Cari leoncini la luna è nel vostro segno e un sentimento profondo potrà risvegliarsi con la persona amata o nascere con qualcuno di nuovo. Sul lavoro chi studia o è in cerca di lavoro deve stare attento e muoversi con calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Vergine

In questa giornata siate cauti nei sentimanti cari vergine. Per quanto riguarda, invece, il lavoro in tanti stanno aspettando novità anche se tarderanno ad arrivare e soprattutto prima di agire è sempre meglio riflettere bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Bilancia

Cari bilancia avete una grande voglia di amare. Se siete alla ricerca dell'altra metà della mela questa volta potrete davvero incontrarla. Sul lavoro è un periodo difficile ma Giove e Saturno aiutano nei nuovi contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Scorpione

Questa è una giornata stressante per i nati sotto il segno dello scorpione. Sul lavoro c'è qualche imprevisto ma bisogna restare vigili il più possibile oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Sagittario

La luna è favorevole cari sagittario quindi le coppie in crisi possono recuperare alla grande. Sul lavoro in tanti hanno dovuto affrontare qualche problemino ma meglio non innervosirsi troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Capricorno

Migliora la situazione amorosa dei nati sotto il segno del capricorno con questa luna che non è più opposta, finalmente. Per quanto riguarda il lavoro c'è un ostacolo abbastanza difficile da superare ma sarete in grado di farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Acquario

L'acquario vivrà un'altra giornata sottotono per colpa di una luna opposta. Le discussioni andrebbero rimansate al 20 maggio e sul lavoro se qualcosa non va come vorreste è ora di ribellarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2021: Pesci

Cari pesciolini in questa seconda metà di maggio potrete risolvere tutti i problemi d'amore. Giove inizia un transito nel segno e sul lavoro anche se per ora vi sembra tutto ancora confusionario a giugno andrà molto meglio.