L'oroscopo di oggi 20 agosto di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che ogni mattina su Radio Lattemiele svela agli appassionati cosa riservano gli astri.

Ariete: Potresti essere al centro di una polemica amorosa, ma anche lavorativa. Non lasciarti abbattere dalle opinioni altrui e vai dritto per la tua strada.

Toro: La giornata, per quanto riguarda l’amore, comincia bene ma nel pomeriggio potrebbe esserci qualche ripensamento. Sul lavoro, farai rimpiangere di averti lasciato indietro.

Gemelli: Dovete lasciarvi andare per quanto riguarda i sentimenti e mantenere, invece, l’attenzione alta sugli aspetti lavorativi.

Cancro: Le difficoltà della mattinata saranno facilmente risolte nel pomeriggio. Sul lavoro, invece evitate di intraprendere azioni azzardate.

Leone: Quella di oggi è una giornata molto strana che potrebbe portare a qualche piccola incomprensione. Sul lavoro devi evitare questioni importanti.

Vergine: Marte è nel tuo segno e la Luna è ancora favorevole. Non rovinare tutto ora e mettici il massimo impegno, anche sul lavoro.

Bilancia: Oggi dovrete evitare qualsiasi forma di conflitto e lasciarvi trasportare dal vostro intuito. Sul lavoro dovete evitare di fare scelte azzardate.

Scorpione: Qualche piccolo problema emotivo potrebbe tornare a galla ma vi consolerete con nuovi progetti lavorativi.

Sagittario: Non dovete temere il rischio, ma allo stesso tempo provare ad accontentarvi. Anche sul lavoro, ricordate che non tutto il male viene per nuocere.

Capricorno: Devi cercare di essere meno diffidente per quanto riguarda i sentimenti, sul lavoro, invece è arrivato il momento di apportare dei cambiamenti.

Acquario: La Luna è nel tuo segno e questo ti permette di risolvere piccole incomprensioni per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro, bisogna fare attenzione agli affari.

Pesci: Le stelle sono dalla tua parte, sfrutta questa giornata. Sul lavoro è arrivato il momento di prendere scelte importanti e non temporeggiare.