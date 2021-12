L’oroscopo di oggi 20 dicembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata. Oroscopo Paolo Fox Ariete: Attenzione in amore: oggi avrete dubbi sulla vostra storia. Cercate di risolverli prima di cercare altrove. Sul lavoro, se gestite bene le vostre attività avrete nuovi incarichi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna favorevole per l’amore, cercate di organizzare tutto quello che vi interessa entro il 31. Sul lavoro continuate ad avere l’idea di cambiare qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Aprite bene gli occhi, in amore sono in arrivo novità nei prossimi 3 giorni. Sul lavoro, chi ha un’attività indipendente avrà novità importanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore dovreste riconsiderare un rapporto, ma ci vuole coraggio. Sul lavoro le prossime settimane sono fondamentali per pianificare i vostri progetti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Il Natale vi potrebbe portare situazioni interessanti in amore e momenti di serenità. Sul lavoro avete bisogno di staccare la spina, vi siete dati molto da fare ultimamente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Ottime notizie per l’amore: Luna in sestile, tutto bene fino a giovedì. Belle novità anche sul lavoro, anche se dipende dal tipo di attività che fate.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Siate cauti in amore, dovete mettere a posto vecchie tensioni. Non vi sentite del tutto soddisfatti dal vostro lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Buone notizie in amore, oggi sembrate più fiduciosi e avete una bella capacità di relazionarvi con gli altri. In arrivo nuove proposte di lavoro, gestite con cautela i vostri soldi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Programmate una piacevole serata per il 31. Per quanto riguarda il lavoro non sottovalutate le proposte che possono arrivare in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Qualche piccolo fastidio in amore. Sul lavoro tenetevi lontani dalle polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Per quanto riguarda l’amore, se dovete discutere di questioni importanti fatelo oggi o domani. Sul lavoro potete portare avanti situazioni nate all’inizio di settembre.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: State attenti a come agite se ci sono perplessità in famiglia. Sarà una buona giornata sul profilo lavorativo.