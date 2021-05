L'oroscopo di oggi 28 maggio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme come le stelle influiranno sull'andamento della giornata, grazie all'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali cosa ci riservano le stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Ariete

Ci sono stelle un po' confuse oggi, cari ariete e forse vi imbatterete in qualche problemino domestico. Ci sono ansie in alcune coppie per le spese, per la casa o cose legate alla vita pratica. Sul lavoro la giornata è sottotono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Toro

Sta arrivando una bella carica di energia positiva cari toro in questo venerdì. I single possono buttarsi in nuove storie e sul lavoro c'è moto da recuperare. Si potranno ottenere ottimi risultati ma bisogna impegnarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Gemelli

I gemelli hanno energia da vendere e una forza che gli permetterà di avere belle soddisfazioni in amore. Sul lavoro stelle favorevoli per tutti quelli che vogliono aprire una nuova attività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Cancro

È probabile, cari cancretti, che tra oggi e domani ci sia qualche problemino in amore. Sul lavoro, chi lo scorso anno ha avuto problemi adesso può recuperare. Ad ogni modo questa giornata richiederà una grande dose di calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Leone

Ileoncini stanno vivendo un momento di fatica. In amore se volete chiarire qualcosa è meglio che parliate subito. Sul lavoro potrebbero esserci provocazioni ma niente di permanente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Vergine

Cari vergine queste sono belle giornata, piene di positività ma se ci sono stati conflitti in amore, allora meglio aspettare il mese di giugno per discutere. A lavoro siete un po' indietro nel portare a termine un progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Bilancia

C'è un piccolo calo per quanto riguarda la sfera sentimentale in questo venerdì e sul lavoro la giornara richiederà una certa riflessione anche se generalmente questo è un periodo di stimoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Scorpione

Cari scorpioncini la luna porterà una bella influenza nella vostra giornata e nel vostro umore aiutandovi a riconciliarvi in amore. Sul lavoro questo è il momento ideale per farsi avaneti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Sagittario

Le coppie che ce l'hanno fatta fino a ora da giugno non avranno più Venere contraria e potranno procedere alla grande. Sul lavoro il cielo è favorevole per progetti a lunga scadenza. È arrivato il momento di riscattarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Capricorno

La luna è nel segno del capricorno e questo è senza dubbio un vantaggio per l'amore. Sul lavoro potrete avere successo in base sempre a ciò che avete seminato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Acquario

Potrebbe esserci un trasferimento per le coppie che convivono da molto o anche l'ipotesi di un figlio. Per quanto riguarda, invece, il lavoro, questo è un periodo interessante anche se ci sono ancora prestiti da estinguere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Pesci

Il cielo di maggio del segno dei pesci non è complicato ma maggio non è stato un mese semplicissimo per le relaazioni. Sul lavoro è arrivato il momento di risolvere qualche problemino personale. Attenzione a spese di troppo.