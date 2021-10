L'oroscopo di oggi 7 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2021: Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi è favorevole per chi è alla ricerca di un nuovo amore. Venere in transito dà una bella spinta all'amore e, per quanto riguarda il lavoro, meglio fare un po' di attenzione alle parole.