L'oroscopo di oggi 9 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano le stelle con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Ariete

Cari ariete attenzione all'amore perché Venere è dissonante e richiede prudenza nelle relazioni. Le coppie forti, però, non hanno nulla da temere. Per quanto riguarda il lavoro, ricordatevi che "chi ben inizia è a metà dell'opera".

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Toro

Cari toro orggi dovete stare attenti alle relazioni con i nati sotto il segno dello scorpione. Questo è un momento in cui sentite il desiderio di rimproverare gli altri anche quelli a cui volete bene ma siate più cauti. Sul lavoro c'è incertezza a causa di Saturno e Uranio non favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli con l'aiuto della luna favorevole potrà vivere delle belle emozioni. Sul lavoro se dovete parlare con un capo fatelo ora perché è il momento giusto per farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Cancro

C'è un po' di agitazione nell'aria cari cancretti ma Luna e Venere danno una mano. Sul lavoro questo è un periodo importante anche grazie al supporto di pianeti come Giove. Una bella crescita professionale in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Leone

Cari leone cresce in voi la voglia di conquista, soprattutto a partire da dopodomani con Marte che aumenta la passione. Sul lavoro è una giornata importante che permettrà di fare scelte decisive per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Vergine

Questa non è proprio una giornata in cui vi sentirete al top della forma e sul lavoro non dovrete rimandare gli impegni e neanche i problemi da affrontare. Avete la forza di sistemare ora ciò che non va.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Bilancia

Cari bilancia fate attenzione a non prendere decisioni troppo drastiche senza aver riflettuto abbastanza. Sul lavoro bisogna dare spazio ai nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Scorpione

I nati scorpione non hanno più la luna opposta e Venere, Marte e Giove sono tornati a favore. Organizzate qualcosa di bello nel weekend e sul lavoro cambiamenti in vista, ma questa volta in positivo!

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Sagittario

Cari sagittario la luna è un po' agitata in questa giornata e raccomanda grande prudenza in amore. Sul lavoro chi aspetta risposte sente un po' di nervosismo. Voi, dopotutto, odiate stare alle dipendenze degli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Capricorno

Cari capricorno dovete cercare di mantenere la calma ed evitare che tornino tensioni nel prossimo fine settimana. Sul lavoro i rapporti con i superiori creano qualche problema ma bisogna stringere i denti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Acquario

I nati sotto il segno dell'acquario dopo 48 ore pesanti tornano a vivere l'amore con serenità. Sul lavoro bisogna scendere a compromessi con la realtà dei fatti. Basta con le utopie o le cose impossibili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Pesci

Sia oggi che domani il cielo dei pesciolini è ottimo per vivere al meglio l'amore. Sul lavoro ci sarà qualche problemino da risolvere e fate attenzione al rapporto con qualcuno dei gemelli o del sagittario.