L'Oroscopo di dicembre segno per segno: un cielo che premia (ancora) soprattutto il Capricorno

Il Cielo di dicembre si presenta con il Sole che transita in Sagittario fino al 21 per poi passare in Capricorno; Mercurio, di moto veloce, dal Sagittario passa in Capricorno il 13; Venere, di moto diretto fino al 19 e retrogrado fino a fine mese, fa su e giù in Capricorno; Marte continua il suo transito in Scorpione, per poi il 13 passare in Sagittario; Giove ancora in Aquario il 29 passa in Pesci; Urano, con moto retrogrado, continua a restare in Toro; Nettuno, divenuto diretto il 2, resta in Pesci; infine, Plutone continua a rimanere in Capricorno. Questo cielo premia soprattutto il segno del Capricorno.

Ariete

Dicembre si mostra molto interessante, specialmente nella prima parte. Il Sole e Mercurio stimolano il vostro innato dinamismo e la voglia di fare. Questi giorni sono interessanti per stringere contatti, per colloqui, trattative, studio ed esami. Dal 13 la situazione cambia. Se da una parte il transito positivo di Marte vi dona molta grinta soprattutto nel settore professionale; dall’altra, la dissonanza di Mercurio può creare discussioni e polemiche nel settore professionale. Venere, nervosa per tutto il mese, consiglia prudenza nelle relazioni: i sentimenti sono sottotono e richiedono che non esageriate con le pretese.

Toro

Il Cielo di dicembre si presenta ancora agitato nella prima parte. Le dissonanze di Marte e di Saturno scuotono soprattutto il settore economico. Non scoraggiatevi! Alla fine del mese Giove ritorna finalmente positivo, portando più tranquillità e senso di fiducia. Dal 13 incomincia ad allentarsi la tensione che avete avvertito nelle ultime settimane. Se lavoro, famiglia, figli e circostanze esterne vi hanno chiesto molta concentrazione, Venere vi offre la possibilità di recuperare fiducia nei sentimenti. Riuscite a trovare il giusto compromesso e a vivere qualche emozione capace di unire di più anche i cuori più lontani.

Gemelli

I primi giorni del mese si mostrano stancanti per quanto riguarda la vitalità e sotto il profilo mentale. L’opposizione del Sole fino al 21 e di Mercurio fino al 13 assorbono tutte le vostre energie, forse per i troppi impegni presi da gestire e portare a termine. Possibili spese impreviste. Dal 13 Marte inizia il suo transito di opposizione, rendendovi inquieti, agitati, indispettiti e polemici. È necessario tenere sotto controllo il nervosismo nella seconda metà del mese. Giove fino al 29 e Saturno per tutto il mese continuano a sostenere le vostre iniziative e i vostri progetti. In amore è necessaria maggiore chiarezza.

Cancro

Questo mese si mostra agitato per voi a causa dell’opposizione del Sole dal 21, di Mercurio dal 13 e di Venere per tutto il mese. Vi sentite stanchi, privi di vitalità e questa condizione psico-fisica vi rende molto indispettiti e capricciosi. Nonostante le sensazioni negative che provate a causa di paure ed incertezze, non vi dovete affliggere perché dal 29 Giove ritorna finalmente positivo. In questo mese è importante tenere sotto controllo la forma fisica e prestare attenzione alla cura del vostro corpo. In amore l’opposizione di Venere crea problemi a causa della vostra incapacità a sentirvi totalmente coinvolti.

Leone

La prima parte del mese presenta ancora criticità, a causa della persistenza dissonanza di Marte e di Saturno. Nell’aria c’è ancora tensione fra le mura domestiche e un po' di freddezza e distacco nei confronti o da parte del partner. Tuttavia, la pressione planetaria che vi ha oppresso per molti mesi in questo mese incomincia ad allentare la morsa su di voi. Dal 13 Marte ritorna positivo, donandovi nuova forza e supportandovi soprattutto nella professione. Dal 29 anche Giove termina di opporsi, facendovi ritrovare quella fiducia che pensate di non trovare più. Forza e coraggio, perché potete dire che il peggio è passato.