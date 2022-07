Il cielo sopra Bologna, l'oroscopo di luglio segno per segno: "Il Cancro è protagonista"

Luglio è un mese particolare: mentre i pianeti veloci corrono lungo la fascia zodiacale, quelli lenti sono praticamente fermi. Tutti parlano e si muovono, ma è come correre sul posto: tutto cambia, nulla cambia. La Luna Nuova Cancerina che si è creata il 29 giugno è ambigua: si troverà infatti in quasi perfetta quadratura con Giove, tante belle parole, la diplomazia al lavoro, vogliamo la pace… bla..bla… ma la contemporanea presenza di Marte in quadratura a Plutone invita a guardare ai fatti che sembrano andare in altra direzione. Ricordiamo che il Cancro, oltre ad essere il segno della famiglia, è un segno molto nazionalista.

Attenzione in modo particolare alla parte centrale del mese, quando la Luna Piena in Capricorno invita ad essere razionali e realisti. Il 16 Mercurio si congiunge al Sole per portare chiarezza e discernimento, ma tra il 18 ed il 20 sia Mercurio che il Sole si scontrano con la volontà di potere di Plutone. Il trigono che Mercurio forma a Giove il 23 fa sperare in qualche accordo, ma forse dovremo attendere La Luna Nuova di Leone, che il giorno 28 sarà in trigono al benefico Giove-

Il Sole transita in Cancro fino al 22, Venere concluderà il suo passaggio nei Gemelli il 18 per poi entrare nel segno del Cancro, mentre Mercurio velocissimo percorrerà ben 3 segni: in Gemelli fino al 5, un rapidissimo passaggio in Cancro fino al 19, per poi concludere la sua corsa nel segno del Leone.

Marte il giorno 5 si sposterà nel segno del Toro, movimentando tutta l’estate a questo segno di terra che forse vorrebbe solo riposarsi dalle continue sollecitazioni di Urano- Per il momento la dose di adrenalina toccherà soltanto ai nati dei primi 17 gradi, cioè i nati fino al 10 maggio, per gli altri… ci sarà buona parte del mese di agosto.

Giove rallenta la sua corsa in Ariete interessando i gradi 7 e 8 del segno per poi divenire retrogrado il 28 ed iniziare così un lungo anello di sosta che lo porterà a rientrare negli ultimi 2 gradi dei Pesci tra novembre e dicembre, mentre anche Urano, pur se in fase diretta, si muove più lentamente in vista del prossimo stazionamento. Saturno, Nettuno e Plutone sono retrogradi e quasi immobili per tutto il mese.

Il Cancro è il segno protagonista del mese, vista la contemporanea presenza di Sole, Mercurio e Venere nel segno, soprattutto nella parte centrale del mese. Anche i Pesci potranno beneficiare di questo passaggio planetario.

Ariete

I nati del mese di marzo sono premiati dalla presenza di Giove nel segno: vivacità ed allegria di certo non mancano anche se la Luna Nuova cancerina può indicare maggiore attenzione da dedicare alla famiglia o qualche spesa di troppo per la casa, soprattutto nella seconda parte del mese, quanto anche Venere dal Cancro vi richiamerà al dovere. A chi desidera qualche giorno di vacanza o un piccolo viaggio, suggerisco la prima settimana, quando sia Venere che Mercurio si troveranno ancora nell’amico segno dei Gemelli. I nati dal 17 al 20 aprile vivono ancora il transito di Marte: attenzione ai conflitti il giorno 2-

Toro

Fate un bel respiro … lungo e profondo… e preparatevi ad ospitare il passaggio del rosso pianeta Marte dal 5 e fino al 20 di agosto. Potete maledire le stelle, ma non servirà e allora tanto vale fare amicizia e utilizzare questa improvvisa energia a vostro favore. Avete delle cose sospese che continuate a rimandare? Avreste qualcosa da dire a qualcuno, ma il vostro innato amore di pace non ve lo permette mai? Il momento è giunto, ma non temete di scatenare l’inferno: Mercurio positivo già dal 5 e Venere dal 18 vi aiuteranno ad essere gradevoli e razionali come sempre… solo molto più determinati e decisi.

Gemelli

Mercurio vi lascerà orfani della sua presenza già dal 5, mentre Venere continuerà a rendere gradevoli le vostre giornate fino al 17. Vivete però ancora una certa sensazione di pienezza; non dimentichiamo che i nati di maggio possono contare sul costante e benefico appoggio di Giove che vi porta al centro di tanti contatti sociali. Gli amici sono importanti e con loro potete condividere tante esperienze positive e stimolanti per la vostra mente sempre fervida. Gli amici della terza decade potranno invece contare su Saturno che rafforza gli equilibri interni e su Marte che dona energia mentale e voglia di muoversi.