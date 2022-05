L'oroscopo sella settimana (16-22 maggio) di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che racconta agli appassionati come le stelle influirano sulla loro settimana!

Oroscopo Ariete

Quattro stelle per l?Ariete. Buone notizie per l?amore perché Giove e Venere sono dalla tua parte e ora questo è il momento giusto per ribellarsi alle costrizioni, ai rapporti ossessivi. Chi sta vivendo una storia conflittuale, infatti, potrà dire quello che pensa senza mezzi termini e poi potrà voltare pagine, lasciandosi andare a emozioni pure. Sul lavoro, cerca di prepararti in vista del futuro perché dopo un inizio pesante ora, finalmente, arriveranno belle novità da cogliere al volo!

Oroscopo Toro

Quattro stelle per il Toro. In amore ora potrai cambiare orizzonti: tu sei una persona generosa, ma sicuramente hai dato tanto e?hai ricevuto poco. Hai entusiasmo da vendere, ma cerca di mantenere la calma e di fare le cose che ti interessano con prudenza, almeno fino a giovedì. Sul lavoro, la tua figura nell?ultimo periodo è stata ridimensionata e ora, però, vorresti solo ricevere un premio. Insomma, parlare con qualcuno che si congratuli con te!

Oroscopo Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. In amore se stai vivendo relazioni un po? ambigue e superficiali, forse, hai bisogno di guardarti dentro, di fare un viaggio dentro te stesso. Che ne dici di vedere maggio come un mese di recupero? Potrebbe essere fondamentale per capire come cambiare le carte in tavola. Sul lavoro, novità in arrivo: i progetti che nascono ora potranno essere fondamentali in estate. Insomma, tutto promette bene!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. In amore devi voltare pagina, dimenticare il passato e andare avanti. Cerca di mantenere la distanze e allontanarti dalle polemiche, ma occhio perché tutti i rapporti verranno scombussolati. Sul lavoro, ora devi darti da fare perché i miglioramenti economici ci sono, ma tutto dipenderà da te. E dalla tua volontà!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Vuoi vivere una bella emozione o passione? Bene, l?oroscopo promette grandi cose e possono nascere addirittura amori duraturi. Cerca di fidarti di più, di confidarti con gli amici. Sul lavoro, ora devi ritrovare il coraggio per andare avanti, soprattutto perché Giove è dalla tua parte. Forza, puoi sempre contare sull?amicizia!

Oroscopo Vergine

Tre stelle per il segno della Vergine. Il mese scorso Venere ha messo in discussione l?amore, ora però sta iniziando la fase di recupero. Prima dovrai risolvere un problema con te stesso: sei emotivo, molto diffidente. E questo non va bene. Sul lavoro, fai bene ad essere razionale nelle questioni economiche, Mercurio è contrario ed è meglio risparmiare.

Oroscopo Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore stai vivendo un po? sotto pressione: cerca di riflettere, di mantenere la calma e di capire che chi nasce tondo non muore quadrato. Devi andare avanti e fare delle scelte, che comporteranno inevitabilmente delle rinunce. Sul lavoro, cerca di arrivare a un accordo per non alimentare le polemiche. Occhio ai piccoli incidenti di percorso!

Oroscopo Scorpione

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. Stai bene anche da solo o con una persona che non ti fa impazzire. In realtà, ora vuoi solo concentrarti su quello che ti piace davvero, senza obblighi e sforzi. Sul lavoro, cerca di avanzare delle richieste in vista dell?autunno, che forse ti sembra così lontano! Fatti avanti e fatti valere!

Oroscopo Sagittario

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Il cielo promette grandi cose e l?amore è dietro l?angolo. Giove e Venere alimentano le passioni, gli incontri sono favoriti e avrai la possibilità di conoscere più persone. Bene, con la Luna nel segno, le giornate di martedì e mercoledì. Sul lavoro, stai iniziando a raccogliere i primi frutti. Chi studia, invece, deve affrontare un esame ma può stare sereno: tutto andrà bene!

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Vuoi stare un po? da solo, per conto tuo perché l?amore nell?ultimo periodo non ti soddisfa. Hai dei piccoli problemi di cuore da affrontare, ma tu sei in grado di superare ogni cosa. Sul lavoro, non devi essere frettoloso e fare salti nel buio. Anzi, devi cercare di mantenere quello che hai perché le occasione non mancano!

Oroscopo Acquario

Cinque stelle per l?Acquario. Buone notizie per l?amore con Venere dalla tua parte. Hai intenzione di avere al tuo fianco una persona paziente, che sia in grado di capirti e sia pronta ad accettare i tuoi progetti. Presto potrebbe arrivare una storia eccezionale, quasi trasgressiva. Sul lavoro, cerca di risolvere un problema, di arrivare a un accordo. Giove sta transitando nel tuo segno e favorirà le scelte!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore sta per arrivare una fase di svolta, ma hai anche qualche ripensabile. Tra martedì e mercoledì cerca di mantenere la calma e se sei single lasciati andare perché nel fine settimana gli incontri sono favoriti. Sul lavoro, sei pronto a tutto, anche a rimetterti in gioco. Se lavori per conto tuo stanno per arrivare successi e?grandi soddisfazioni!