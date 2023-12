Quest'anno per 47 bambini Babbo Natale ha indossato la divisa da vigile. Oltre mille euro, infatti, sono stati raccolti dalla campagna fondi natalizia promossa per il terzo anno dalla Polizia Locale di Bologna. L'obiettivo era acquistare regali per bambine e bambini di famiglie in difficoltà economiche.

La solidarietà dei vigili ha permesso di raccogliere 1.081 euro. Che - fanno sapere gli uffici del Comune - hanno "consentito, attraverso la stretta collaborazione con i servizi sociali di sei quartieri cittadini di acquistare doni per 47 bambini". Ogni reparto territoriale "è stato chiamato a fare le sua parte - spiega Palazzo D'Accursio - organizzando l'accoglienza e la consegna dei pacchi regalo da parte degli agenti alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie".