Ricette di primavera: la crema di carciofo "moretto" di Brisighella

Nel bel paese di Brisighella, in provincia di Ravenna, si coltiva il carciofo "moretto", di colore viola con le spine gialle, con un retrogusto al sapore di sedano. Sebbene sia ottimo anche trifolato o lessato e condito con un filo di olio, è ottimo anche come salsa. La crema di carciofi può essere conservata nei vasetti, ma è ottima anche per condire la pasta o sui crostini. Vediamo come prepararla.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

40-45 minuti

Ingredienti

5 carciofi "moretto"

1 litro di brodo vegetale

50 grammi di farina

mezzo litro di latte

noce moscata

aglio

olio extravergine di oliva q.b.

limone q.b.

sale e pepe q.b.

Procedimento