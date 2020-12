Ristoranti di pesce a Bologna: chi consegna a domicilio

Molti amano la cucina a base di pesce ma non tutti sanno cucinarlo. Per chi non vuole rinunciare a un buon piatto a base di prelibatezze ittiche, ecco la nostra mini guida sui ristoranti che consegnano anche a domiclio sotto le Due Torri.

Scampo

Nuovo di zecca, questo ristorante-pescheria al civico 11 gh di via Galliera. Aperto dalle 10 alle 22, Scampo cucina pesce ogni giorno, ma è anche pescheria con l’opzione delivery o ritiro.

Osteria Bartolini – il Mare a Bologna

In Piazza Malpighi, in una location unica, quella di palazzo Dondini Ghiselli, arricchita da un grande terrazzo alberato, l’Osteria Bartolini propone menù di pesce diversi per ogni stagione.

Ristorante Sikelia

In via Riva Reno da Sikelia, si intrecciano ricette originali siciliane, sia di mare che di terra.

Ristorante Bakkalà – cucina mediterranea

In via Massarenti, Bakkalà propone specialità mediterranee e crudità di pesce secondo la cultura culinaria campana, ma non manca la pasta fresca.

Banco 32, Mercato Delle Erbe

In via San Gervasio c'è un piccolo ristorante all'interno del mercato che serve pranzi espressi e tapas serali a base di pesce. Collocato di fronte a una pescheria, propone anche pietanze vegetariane.

The man and the sea

Aperto in autunno, The man & the sea di via Augusto Righi 3, alla cucina ittica affianca l’American bar.