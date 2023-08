La presidente Amorevole attaccata al cornicione, ma è un'illusione

"It's just an illusion" diceva un famoso brano degli Imagination negli anni 80. Le foto pubblicate su FB dalla presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Amorevole, sono sbalorditive. Fa gli auguri di ferragosto scalando la parete del palazzo e il balcone, poi rimanendo attaccata al cornicione, viene da pensare: "Avrà dimenticato le chiavi di casa? Non poteva chiamare i pompieri?"

Ma it's just an illusion", è solo un'illusione ottica. La presidente Amorevole ha visitato la monografica dedicata a Leandro Erlich, a Palazzo Reale di Milano. L'artista argentino, per la prima volta in Europa, utilizza illusioni ottiche ed effetti sonori, proponendo quindi palazzi su cui ci si arrampica, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, barche che galleggiano in assenza di acqua, persone sospese alle pareti, video che sovvertono la normalità: installazioni stranianti che, pur riproducendo cose e situazioni spesso ordinarie (una scala, un giardino, la vista dal finestrino di un aereo) rappresentano una sorprendente e inquietante deviazione dal modo comune di percepirle.

